В Пролетарском округе Тулы частный сектор останется без воды
Отключение связано с плановым ремонтом, который проводит Тулагорводоканал.
В Пролетарском округе Тулы на сегодня запланировано временное отключение холодного водоснабжения. Связано это с проведением Тулагорводоканалом плановых ремонтных работ на ул. Фучика, 1-ый проезд Марины Расковой и ул. Баженова, 38а.
В связи с этим с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:
- ч/с по ул. Фучика от 1-го проезда Марины Расковой до ул. Марины Расковой;
- ул. Баженова, 36, 38, 38а, 40а,
- ул. Дементьева, 29, 31, 35,
- ул. Кутузова, 40, 41, 41к2, 43к2.
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