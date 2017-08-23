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В Пролетарском округе Тулы частный сектор останется без воды

В Пролетарском округе Тулы частный сектор останется без воды

Отключение связано с плановым ремонтом, который проводит Тулагорводоканал.

В Пролетарском округе Тулы на сегодня запланировано временное отключение холодного водоснабжения. Связано это с проведением Тулагорводоканалом плановых ремонтных работ на ул. Фучика, 1-ый проезд Марины Расковой  и ул. Баженова, 38а.

В связи с этим с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам:

  • ч/с по ул. Фучика от 1-го проезда Марины Расковой до ул. Марины Расковой;
  • ул. Баженова, 36, 38, 38а, 40а,
  • ул. Дементьева, 29, 31, 35,
  • ул. Кутузова, 40, 41, 41к2, 43к2.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:43 +2
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