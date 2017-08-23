В Пролетарском округе Тулы частный сектор останется без воды

В Пролетарском округе Тулы на сегодня запланировано временное отключение холодного водоснабжения. Связано это с проведением Тулагорводоканалом плановых ремонтных работ на ул. Фучика, 1-ый проезд Марины Расковой и ул. Баженова, 38а.

В связи с этим с 10.00 и до окончания работ от водоснабжения будут отключены дома по следующим адресам: