Тульские спортсмены выиграли медали на первенстве России по грэпплингу

Фото предоставлено участниками.

Тулячка Виктория Паули завоевала путевку на первенство мира, которое пройдет в октябре в Баку.

В минувшие выходные в Наро-Фоминске на арене культурно-спортивного комплекса «Нара» прошло первенство России по грэпплингу и грэпплингу-ги среди юниорок, девушек и юношей.

В первенстве участвовали 772 борца из различных регионов. Тульские спортсмены выступили при поддержке областной Федерации спортивной борьбы и завоевали одну серебряную и три бронзовые медали в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

Алина Шестакова выиграла две бронзовые медали в двух дисциплинах. Максим Веселов занял третье место в грэпплинге.

Виктория Паули заняла второе место в грэпплинг-ги в весовой категории до 65 кг. Виктория завоевала путевку на первенство мира, которое пройдет в октябре в Баку.