новости
новости
Регистрация
Тульские спортсмены выиграли медали на первенстве России по грэпплингу
Фото предоставлено участниками.

Тульские спортсмены выиграли медали на первенстве России по грэпплингу

Тулячка Виктория Паули завоевала путевку на первенство мира, которое пройдет в октябре в Баку.

В минувшие выходные в Наро-Фоминске на арене культурно-спортивного комплекса «Нара» прошло первенство России по грэпплингу и грэпплингу-ги среди юниорок, девушек и юношей.

В первенстве участвовали 772 борца из различных регионов. Тульские спортсмены выступили при поддержке областной Федерации спортивной борьбы и завоевали одну серебряную и три бронзовые медали в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

Алина Шестакова выиграла две бронзовые медали в двух дисциплинах. Максим Веселов занял третье место в грэпплинге.

Виктория Паули заняла второе место в грэпплинг-ги в весовой категории до 65 кг. Виктория завоевала путевку на первенство мира, которое пройдет в октябре в Баку.


Шестакова и Паули тренируются под руководством Ворфоломеева В. П., Камневой Е. А. и Афониной И. П. Веселов тренируется под руководством Сарычева О. В. и Выборнова Р. В.

Грэпплинг — комбинированный вид единоборства, включающий в себя технику борцовских дисциплин и минимально ограничивающий использование болевых и удушающих приёмов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
грэпплингспортсмены

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Площадку на месте снесенной пристройки к жилому дому в Пролетарском округе Тулы заасфальтируют
Площадку на месте снесенной пристройки к жилому дому в Пролетарском округе Тулы заасфальтируют
Тулячка предложила заменить трамваи на троллейбусы
Тулячка предложила заменить трамваи на троллейбусы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.