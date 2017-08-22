Тульские спортсмены выиграли медали на первенстве России по грэпплингу
Тулячка Виктория Паули завоевала путевку на первенство мира, которое пройдет в октябре в Баку.
В минувшие выходные в Наро-Фоминске на арене культурно-спортивного комплекса «Нара» прошло первенство России по грэпплингу и грэпплингу-ги среди юниорок, девушек и юношей.
В первенстве участвовали 772 борца из различных регионов. Тульские спортсмены выступили при поддержке областной Федерации спортивной борьбы и завоевали одну серебряную и три бронзовые медали в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».
Алина Шестакова выиграла две бронзовые медали в двух дисциплинах. Максим Веселов занял третье место в грэпплинге.
Виктория Паули заняла второе место в грэпплинг-ги в весовой категории до 65 кг. Виктория завоевала путевку на первенство мира, которое пройдет в октябре в Баку.
Шестакова и Паули тренируются под руководством
Грэпплинг — комбинированный вид единоборства, включающий в себя технику борцовских дисциплин и минимально ограничивающий использование болевых и удушающих приёмов.