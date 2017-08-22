Тулячка предложила заменить трамваи на троллейбусы

Фото из архива Myslo.

У женщины есть еще несколько идей для городских чиновников.

В редакцию Myslo написала тулячка Наталия Евдокимова. Она предложила городским властям свое видение, как в городе можно улучшить транспортную жизнь.

— Неоднократно пишу на всех сайтах, обращаюсь к администрации, но реакции никакой. Меня интересуют несколько вопросов: Почему бы постепенно не заменить трамваи троллейбусами? Тогда не будет дорогостоящих земляных работ.

Почему обязательно маршруты всех видов транспорта пускать по ул. Советской? Например, трамваи №3 и №9 можно пустить вкруговую после ост. «Ул. Дзержинского» по маршруту №12. Маршрутки можно пустить по ул. Менделеевской. Трамвайную линию через ул. Советскую сохранить по необходимости.

Также Наталия предлагает привести в порядок территорию у трампарка №2. По ее мнению, асфальт, уложенный кусками, портит внешний вид улицы.

— Трудно ходить пешком по грязи в межсезонье и зимой, а ходить приходится ежедневно до ост. «Машколледж».

Читательница возмущается также, почему нет остановки маршруток и автобусов у «Гиперспара»?

— Приходится идти 850 метров пешком в гору, а транспорт пролетает мимо, особенно после семи часов вечера, — сетует Наталия.

Все вопросы тулячки мы переадресовали в администрацию города.

А вы согласны с мнением Наталии? Свои ответы пишите в комментариях!