На Косой Горе на Орловском шоссе на месяц ограничат движение транспорта
Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.
С 4 сентября по 4 октября 2017 года «Косогорский металлургический завод» будет ремонтировать железнодорожный двухпутный металлический балочный путепровод через Орловское шоссе.
В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта по Орловскому шоссе на участке от моста через реку Воронка до дома 1 по Орловскому шоссе.
На месяц изменится схема движения маршрута № 34 (пос.Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»):
- ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — Веневское шоссе.
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