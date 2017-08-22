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На Косой Горе на Орловском шоссе на месяц ограничат движение транспорта

На Косой Горе на Орловском шоссе на месяц ограничат движение транспорта

Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

С 4 сентября по 4 октября 2017 года «Косогорский металлургический завод» будет ремонтировать железнодорожный двухпутный металлический балочный путепровод через Орловское шоссе.

В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта по Орловскому шоссе на участке от моста через реку Воронка до дома 1 по Орловскому шоссе.

На месяц изменится схема движения маршрута № 34 (пос.Косая Гора — пос. Октябрьский — Птицефабрика «Тульская»):

  •  ул. Комсомольская — ул. М. Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Карпова — Веневское шоссе.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:08 0
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