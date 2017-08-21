Фото Алексея Пирязева.

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Амкар», который состоится в Туле 26 августа в 15.00.

Время работы касс Центрального стадиона:

21-25 августа: с 13.00 до 19.00

26 августа: с 9.00 до 16.00

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (1-3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб (контактный телефон 8-905-118-09-09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 8) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872)-57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.