В Киреевском районе мужчина обокрал знакомую на 50 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району обратилась 26-летняя женщина. Она заявила, что из ее квартиры украли золотые изделия и деньги. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний знакомый заявительницы, который проживает в поселке Приупский.

В дежурной части отдела полиции мужчина признался в содеянном.

При проведении обыска похищенное было частично изъято.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».