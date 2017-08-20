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В Киреевском районе мужчина обокрал знакомую на 50 тысяч рублей

В Киреевском районе мужчина обокрал знакомую на 50 тысяч рублей

Подозреваемого оперативно задержали полицейские.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району обратилась 26-летняя женщина. Она заявила, что из ее квартиры украли золотые изделия и деньги. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний знакомый заявительницы, который проживает в поселке Приупский.

В дежурной части отдела полиции мужчина признался в содеянном.

При проведении обыска похищенное было частично изъято.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».  

сегодня, в 17:26 0
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