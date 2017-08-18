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Твёрк и хип-хоп: Тулячки снялись в ролике в поддержку сборной России по боксу
Фото Миланы Чупаевой.

Твёрк и хип-хоп: Тулячки снялись в ролике в поддержку сборной России по боксу

Клип получился очень горячим!

Тулячки снялись в ролике в поддержку сборной России по боксу. В главных ролях — девчонки из команды Bubbble Moms, танцевальный дом ВМ1. Хореограф постановки Милана Чупаева рассказала Myslo о съемках ролика:

– К нам обратилась съемочная группа с Первого канала. Режиссер этого ролика — Тимур Соловьёв. Изначально в клипе должны были сниматься девочки из модельного агентства и московские танцоры Go-Go. А когда мы пришли на съемку, оказалось, что всех отменили и оставили только нашу команду!

Ролик получился зажигательным и… горячим! Предлагаем вам посмотреть на прекрасных тульских танцовщиц.

Отметим, что сборная России по боксу примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.

 

Девчонки из танцевального дома BM1 популярны в России. Так, они уже снялись в клипе Децла и группы Serebro.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:28 +1
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