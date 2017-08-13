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Универсальные солдаты образца 2017 года
Фото Алексея Пирязева.

Универсальные солдаты образца 2017 года

В Туле уже в пятый раз выявляли самого универсального солдата. Соревнования под таким названием традиционно проводятся в День физкультурника с 2013 года.

Чтобы стать лучшим из лучших, надо проявить себя в комплексе силовых упражнений на выносливость, силу и скорость.

Соревнования с каждым годом вызывают все больший интерес, спортсмены из самых разных городов области к ним готовятся специально. По словам организатора, патриарха тульского бодибилдинга Андрея Павловского, каждый год количество участников, хоть не намного, но растет. И в этом году для участия заявилось около пятидесяти парней и девушек.

– Это более прикладные по сравнению с обычным бодибилдингом соревнования, которые имеют свою особенность, – считает Андрей Павловский. – Если солдат культурист, это не боец. Настоящий боец сухой, жилистый, выносливый. Победить такого почти невозможно. Поэтому и наши соревнования по своей сути ближе к кросс-фиту, который включает в себя элементы самых разных видов спорта.

Среди упражнений, в которых соревновались участники, было подтягивание на брусьях, приседание, тяга, прыжки, отжимания в упоре лежа и, конечно, гвоздь программы – тяга автомобиля.

В этом году все желающие могли попробовать свои силы и сдвинуть с места десантный броневик «Рысь», весом в семь с половиной тонн.

Конечно же, среди участников было немало тех, кто своим примером показывал зрителям главную идею праздника День физкультурника: занятия спортом – это здорово, и это доступно в любом возрасте.

Евгений Милованов: «У футбола не те популяризаторы»

– Евгений, какие по счету эти соревнования для вас?

– В «Универсальном солдате» участвую в третий раз. До этого было третье и второе места, сейчас нацелен на победу.

– Что для этого нужно?

– Прежде всего быть всесторонне развитым, показывать во всех видах результаты выше среднего. Стать лучшим только в чем-то одном – этого мало. Хотя лично я больше люблю упражнение на «верх» – отжимание, подтягивание. В отжиманиях показал лучший результат сейчас – за минуту на брусьях отжался пятьдесят раз.

– Вы приехали из Новомосковска. Большая у вас делегация?

– Нас шесть человек. Лично я представляю клуб «Руслан». Думаю, если был бы еще и клубный зачет, мы имели бы шансы на первое место.

– Почему именно силовой спорт? Чем, на ваш взгляд, он лучше легкой атлетики, футбола, тенниса?

– Я считаю, что он более доступен. Сейчас во всех парках есть турники. А у футбола, к сожалению, в нашей стране популяризаторы не те.

Полина Маринова: «Своим примером показываю, что девочка может сдвигать с места машины»

– Полина, поделитесь впечатлениями от соревнований, в которых участвуете.

– В прошлом году борьба была не такая жесткая. А сейчас конкурентки очень сильные.

– Чем вас привлекает именно силовые упражнения? Какие ваши любимые виды?

– Наш вид спорта тренирует не только тело, но и дух, а это очень важно. Здесь, на соревнованиях, ты даже можешь показать результаты, которых не можешь добиться в спортивном зале. Что же касается моих любимых видов, то это кантовка колеса и тяга автомобиля.

– Не очень женские увлечения.

– Тяга автомобиля – да, не очень женская. Но я своим примером показываю, что девочка может тянуть машину, и она может быть сильной. Мой лучший результат – я тянула грузовик весом 4200 килограммов, и показала пятое время среди мужчин. А вообще мне больше нравятся более легкие автомобили, весом две с половиной тонны – типа хаммеров или ландкрузеров.

– То есть сдвинуть с места такую махину не так страшно, как кажется?

– Конечно, совсем не страшно. Самое сложное – это техника. Если освоишь технику, потянешь любую машину. Но техника без тренировок не ставится.

Евгений Труфанов, тренер Полины Мариновой: «Рекорд нашей Полины вряд ли будет побит»

– Полина – большой молодец. Она победила во всех тульских соревнованиях, которые проводились в этом году. Буквально недавно, 29 июля, мы первый раз в Туле проводили соревнования по силовому экстриму среди любителей. Она выполняла все мужские упражнения, и в процентном соотношении своей весовой категории в сравнении с мужчинами, считаю, всех победила. А кроме того установила рекорд, который вряд ли будет побит. Полина делала становую тягу 65 кг, при том, что ее собственный вес на тот период был 57 с половиной, меньше шестидесяти. За минуту она сделала это упражнение сорок раз!

Александр Шевченко: «Не хочется уступать молодым»

– Александр, вы только что вызвали бурю аплодисментов, когда диктор объявил, что силовые упражнения выполняет спортсмен, которому уже 57 лет. Что нужно, чтобы оставаться в такой прекрасной спортивной форме?

– Хотя бы через день делать физические упражнения с гантелями, с гирями, если подвластно, то со штангой. И не забывать бег. Без бега никуда. Тогда успех будет гарантирован. Я занимаюсь фитнесом в Узловой, в клубе «Витязь». Не хочется уступать молодым ребятам, и самому идти вперед, тоже показывать молодецкую удаль.

– Какие, например, ваши личные рекорды?

– Личный рекорд в отжимании на брусьях – девятнадцать раз. В этом виде выступал и здесь. Думал на этом остановлюсь. Сказали – нет, надо во всех. Тут же универсальный солдат, нельзя отказываться

– А вы служили?

– До армии занимался легкой атлетикой, потом служил в ВДВ. После армии, чтобы не сбиться с пути, также продолжил в Узловой заниматься спортом. В форме надо оставаться в любом случае.

Роман Чупрыгин: «Русские ребята – самые сильные»

– Роман, вы, говорят, главный сейчас пропагандист армрестлинга в области.

– Насчет главного не уверен, но стараюсь продвигать наш вид спорта вперед. Он привлекает тем, что можно бороться практически в том, что есть, в повседневной одежде. И можно заниматься этим спортом до глубокой старости. Даже, я бы сказал, этот вид спорта для запоздалых детей, ко многим приходят успехи уже в зрелом возрасте. Скажем, мой дядя Остапчук Алексей занялся этим спортом в тридцать лет. Стал призером Кубка мира по ветеранам. Смотрю в свое будущее, хочу отдать себя какому-то виду спорта навсегда, вот и пошел по стопам дяди.

– А как давно уже занимаетесь?

– Мне сегодня 25 лет, начал бороться в 14, может чуть раньше. Первый свой чемпионат Тульской области я выиграл в 2007 году. Его проводил на Кировском стадионе Александр Иванович Самойлов – по возможности, большой привет ему. И потом этот спорт не мешает таким силовым видам, как, допустим, жим лежа. И даже они очень здорово сочетаются друг с другом. Многие наши ребята – мастера спорта по жиму.

– А мастеров спорта по армрестлингу много у нас?

– Это звание выполнить очень сложно. Конкуренция жесткая. На уровне чемпионата России так и просто зверская. Потому что выиграл чемпионат России – считай, ты уже чемпион мира. Русские ребята – они всегда были самыми сильными.

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Автор: Сергей Гусев, вчера, в 21:09 +6
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