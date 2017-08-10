Фото: panoramio.com
Сегодня в Туле перекроют улицу Менделеевскую
Ограничения связаны с празднованием Дня строителя.
Сегодня, 10 августа, в Туле состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя. Праздник пройдет в здании правительства Тульской области.
Как сообщает администрация города, для безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия будет ограничено движение, запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 9.00 до 16.00 по улице Менделеевской.
Ограничения коснутся участка от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади.
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