Сегодня в Туле перекроют улицу Менделеевскую

Фото: panoramio.com

Сегодня, 10 августа, в Туле состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя. Праздник пройдет в здании правительства Тульской области.

Как сообщает администрация города, для безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия будет ограничено движение, запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 9.00 до 16.00 по улице Менделеевской.

Ограничения коснутся участка от улицы Тургеневской до Крестовоздвиженской площади.