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В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3

Водитель собирался обогнать авто, но маневр закончился ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 10 августа на Щекинском шоссе в Туле, недалеко от поворота на поселок Косая Гора.

Mazda 3, двигаясь в сторону Тулы, попыталась обогнать Chevrolet Cruze, но во время маневра зацепила авто. В результате удара первое авто перевернулось на проезжей части, а Chevrolet съехал в кювет. 

В аварии никто не погиб, участники отделались незначительными травмами. 

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3, Фото: 1
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3, Фото: 2
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3, Фото: 3
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3, Фото: 4
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3, Фото: 5
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3, Фото: 6
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:31 0
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