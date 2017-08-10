В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3

Фото Дмитрия Дзюбина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 10 августа на Щекинском шоссе в Туле, недалеко от поворота на поселок Косая Гора.

Mazda 3, двигаясь в сторону Тулы, попыталась обогнать Chevrolet Cruze, но во время маневра зацепила авто. В результате удара первое авто перевернулось на проезжей части, а Chevrolet съехал в кювет.

В аварии никто не погиб, участники отделались незначительными травмами.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.