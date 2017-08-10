Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле на Щекинском шоссе перевернулась Mazda 3
Водитель собирался обогнать авто, но маневр закончился ДТП.
Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 10 августа на Щекинском шоссе в Туле, недалеко от поворота на поселок Косая Гора.
Mazda 3, двигаясь в сторону Тулы, попыталась обогнать Chevrolet Cruze, но во время маневра зацепила авто. В результате удара первое авто перевернулось на проезжей части, а Chevrolet съехал в кювет.
В аварии никто не погиб, участники отделались незначительными травмами.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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