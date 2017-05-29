В Туле прохожие скрутили грабителя

Злоумышленник пытался украсть у женщины на улице 750 тысяч рублей.

В Туле двое прохожих до приезда полиции задержали подозреваемого в покушении на грабеж. По предварительным данным, 39-летняя женщина (торговый представитель одного из ООО), забрав за товар около 750 тысяч рублей, направлялась к своему автомобилю.

Внезапно к ней подбежал неизвестный и, вырвав из рук сумку, попытался скрыться. Потерпевшая позвала на помощь. Находившийся поблизости в автомобиле муж потерпевшей побежал за грабителем, ему на помощь бросился ещё один мужчина, оказавшийся неподалёку.

Вдвоем они скрутили грабителя и сообщили в полицию.

Полицейские доставили злоумышленника в отделение. Грабителем оказался безработный 26-летний житель поселка Косая Гора.

Похищенные деньги изъяты и возвращены потерпевшей. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в крупном размере». Подозреваемого заключили под стражу.

Руководство регионального Управления МВД выражает благодарность гражданам, оказавшим содействие в задержании злоумышленника.