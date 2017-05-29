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На улице Новотульской «Шкода» въехала в маршрутку

На улице Новотульской «Шкода» въехала в маршрутку

Водитель легковушки скрылся с места аварии, но вскоре был задержан. Пострадали две пассажирки микроавтобуса.

В понедельник утром на улице Новотульской в Пролетарском районе столкнулись «Шкода Октавия» и попутный микроавтобус «Пежо», двигавшийся по маршруту №4.

Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем легковушки. Пострадали две пассажирки микроавтобуса, одна из них была госпитализирована.

После столкновения водитель «Шкоды» скрылся с места происшествия, но был задержан полицейскими. Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, у мужчины присутствовали признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Для выяснения всех обстоятельств водитель был доставлен в отдел полиции, в отношении него составили два протокола – за отказ от освидетельствования и оставление места ДТП.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +1
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