На улице Новотульской «Шкода» въехала в маршрутку

Водитель легковушки скрылся с места аварии, но вскоре был задержан. Пострадали две пассажирки микроавтобуса.

В понедельник утром на улице Новотульской в Пролетарском районе столкнулись «Шкода Октавия» и попутный микроавтобус «Пежо», двигавшийся по маршруту №4.

Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем легковушки. Пострадали две пассажирки микроавтобуса, одна из них была госпитализирована.

После столкновения водитель «Шкоды» скрылся с места происшествия, но был задержан полицейскими. Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, у мужчины присутствовали признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Для выяснения всех обстоятельств водитель был доставлен в отдел полиции, в отношении него составили два протокола – за отказ от освидетельствования и оставление места ДТП.