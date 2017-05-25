В Новомосковске стартовал Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017

Фото Юлии Александровой.

География стран участников растет с каждым годом. В этом году за кубок спортсмены 12 команд из 8 стран.

Традиционный праздник спорта – Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017 стартовал в Новомосковске в пятый раз. Неизменным его организатором выступает Минерально-химическая компания «Еврохим».

В предыдущие годы борьба за кубок проходила в Хельсинки (Финляндия), дважды турнир проводился в городе Кингисепп (Ленинградская область), и вот уже 5 – юбилейный год подряд турнир проходит в Новомосковске.

География стран участников растет с каждым годом. В этом году за кубок спортсмены 12 команд из 8 стран: России, Казахстана, Финляндии, Литвы, Германия, Бельгии, Швейцарии и Эстонии. Проходить турнир будет с 24 по 27 мая в ледовой арене спортивного дворца «Юбилейный».

– С огромной радостью мы принимаем хоккейный турнир на призы компании «Еврохим». Турнир расширяется с каждым годом. Любите хоккей, играйте в хоккей и пусть победит сильнейший, – приветствовал участников соревнований глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев.

– Вот уже в который раз мы встречаемся на этом льду, и нас всё больше и больше! Давайте смотреть на праздник – праздник хоккея! Хочу сказать, что в следующей году к нам приедут ребята из-за океана. Город Новомосковск становится спортивной столицей, – отметил на открытии начальник департамента общественных связей и коммуникаций МХК «ЕвроХим» Владимир Торин.

Приехавший на открытие соревнований хоккеист, советский и российский заслуженный тренер, дважды олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup одним из лучших детско- юношеских турниров в нашей стране.

– В будущем надеюсь, что из этих ребят вырастут сильные спортсмены, которые войдут с состав наших сборных. Расширяйтесь, растите. Вперёд, ура «Еврохиму»! – отметил Борис Михайлов. – Болею за новомосковскую «Викторию», конечно, болею. Хочу пожелать нашим ребятам успехов, хотя противники у них неслабые.

С каждым годом масштаб соревнований только увеличивается. В следующем году в Новомосковск обещали приехать новые детские команды из США и Канады.

– Более 400 мальчишек и девчонок в этом году приехали на соревнования. Турнир расширяется и существующая ледовая арена становится для него тесной. Мы еще в прошлом году анонсировали, что появится вторая ледовая арена. За это время сделан проект, он прошёл экспертизу, выдано разрешение на строительство. На закрытии мы будем закладывать первый камень и уже в этом году начнём строительство. Если все будет хорошо, то на следующий год турнир будет проводиться уже на двух аренах, – рассказал Вадим Жерздев.

Церемония закрытия турнира пройдет в День рождения города Новомосковска 27 мая. В субботу пройдут финальные игры и церемония закрытия турнира и матч звезд.

В день открытия состоялись игры между сборными:

«Алматы» (Казахстан) – «Север» (Россия, Ковдор) – 12:0

«Юнгадлер» (Германия) – «Нарва» (Эстония) – 2:2

«Лейзин Спорт Академи» (Швейцария) – «Фантомы» (Бельгия) –12:0

«Хаски» (Невинномысск) — «Эспоо Блюз» (Финляндия) – 0:7

«Алматы» (Казахстан) — «Клайпеда» (Литва) – 1:0

«Юнгадлер» (Германия) — «Ямбург» (Россия, Кингисепп) – 2:1

«Лейзин Спорт Академи» — «Виктория» (Новомосковск)– 2:5

«Хаски» — «Юрматы» (Салават) – 0:17

«Нарва» (Эстония) — «Ямбург» (Россия, Кингисепп) – 5:2