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В Новомосковске стартовал Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017
Фото Юлии Александровой.

В Новомосковске стартовал Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017

География стран участников растет с каждым годом. В этом году за кубок спортсмены 12 команд из 8 стран.

Традиционный праздник спорта – Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017 стартовал в Новомосковске в пятый раз. Неизменным его организатором выступает Минерально-химическая компания «Еврохим».

В предыдущие годы борьба за кубок проходила в Хельсинки (Финляндия), дважды турнир проводился в городе Кингисепп (Ленинградская область), и вот уже 5 – юбилейный год подряд турнир проходит в Новомосковске.

География стран участников растет с каждым годом. В этом году за кубок спортсмены  12 команд из 8 стран: России, Казахстана, Финляндии, Литвы, Германия, Бельгии, Швейцарии и Эстонии. Проходить турнир будет с 24 по 27 мая в ледовой арене спортивного дворца «Юбилейный».

– С огромной радостью мы принимаем хоккейный турнир на призы компании «Еврохим». Турнир расширяется с каждым годом. Любите хоккей, играйте в хоккей и пусть победит сильнейший, – приветствовал участников соревнований глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев.

– Вот уже в который раз мы встречаемся на этом льду, и нас всё больше и больше! Давайте смотреть на праздник – праздник хоккея! Хочу сказать, что в следующей году к нам приедут ребята из-за океана. Город Новомосковск становится спортивной столицей, – отметил на открытии начальник департамента общественных связей и коммуникаций МХК «ЕвроХим» Владимир Торин.

Приехавший на открытие соревнований хоккеист, советский и российский заслуженный тренер, дважды олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup одним из лучших детско- юношеских турниров в нашей стране.

– В будущем надеюсь, что из этих ребят вырастут сильные спортсмены, которые войдут с состав наших сборных. Расширяйтесь, растите. Вперёд, ура «Еврохиму»! – отметил Борис Михайлов. – Болею за новомосковскую «Викторию», конечно, болею. Хочу пожелать нашим ребятам успехов, хотя противники у них неслабые.

С каждым годом масштаб соревнований только увеличивается. В следующем году в Новомосковск обещали приехать новые детские команды из США и Канады.

– Более 400 мальчишек и девчонок в этом году приехали на соревнования. Турнир расширяется и существующая ледовая арена становится для него тесной. Мы еще в прошлом году анонсировали, что появится вторая ледовая арена. За это время  сделан проект, он прошёл экспертизу, выдано разрешение на строительство. На закрытии мы будем закладывать первый камень и уже в этом году начнём строительство. Если все будет хорошо, то на следующий год турнир будет проводиться уже на двух аренах, – рассказал Вадим Жерздев.

Церемония закрытия турнира пройдет в День рождения города Новомосковска 27 мая. В субботу пройдут финальные игры и церемония закрытия турнира и матч звезд.

В день открытия состоялись игры между сборными:

 «Алматы» (Казахстан) – «Север» (Россия, Ковдор) – 12:0

«Юнгадлер» (Германия) – «Нарва» (Эстония) – 2:2

«Лейзин Спорт Академи» (Швейцария) – «Фантомы» (Бельгия) –12:0

«Хаски» (Невинномысск) — «Эспоо Блюз» (Финляндия) – 0:7

«Алматы»  (Казахстан) — «Клайпеда» (Литва) – 1:0

«Юнгадлер» (Германия) — «Ямбург» (Россия, Кингисепп) – 2:1

«Лейзин Спорт Академи» — «Виктория» (Новомосковск)– 2:5

«Хаски» — «Юрматы» (Салават)  – 0:17

«Нарва» (Эстония) — «Ямбург» (Россия, Кингисепп) – 5:2

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Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 1
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 2
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 3
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 4
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 5
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 6
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 7
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 8
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 9
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 10
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 11
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 12
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 13
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 14
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 15
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 16
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 17
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 18
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 19
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 20
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 21
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 22
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 23
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 24
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 25
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 26
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 27
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 28
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 29
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 30
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 31
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 32
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 33
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 34
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 35
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 36
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 37
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 38
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 39
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 40
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 41
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 42
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 43
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 44
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 45
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 46
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 47
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 48
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 49
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 50
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 51
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 52
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 53
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 54
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 55
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 56
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 57
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 58
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 59
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 60
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 61
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 62
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 63
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 64
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 65
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 66
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 67
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 68
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 69
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 70
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 71
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 72
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 73
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 74
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 75
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 76
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 77
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 78
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 79
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 80
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 81
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 82
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 83
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 84
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 85
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 86
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 87
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 88
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 89
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 90
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 91
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 92
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 93
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 94
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 95
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 96
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 97
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 98
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 99
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 100
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 101
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 102
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 103
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 104
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 105
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 106
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 107
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 108
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 109
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 110
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 111
Международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup 2017, Фото: 112
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:40 0
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