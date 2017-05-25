Туляков напугал фонтан газа, бьющий из земли

Очевидцы опубликовали запись, на которой виден газ, бьющий из земли рядом с Калужским шоссе. Но все оказалось не так страшно.

25 мая в одной из групп в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором виден газ, фонтаном хлещущий из земли.

«Вот так прорвало в области газовую трубу. Съезд с Калужской трассы на Дубну», — написал в комментарии к видеозаписи ее автор, Андрей Т.

Myslo связался с аварийной службой АО «Газпром ­газораспределение Тул­а» для прояснения ситуации. Как сообщила диспетчер, на видео зафиксирована не авария.

Таким образом специалисты компании стравливают газ из изолированного участка трубы для проведения ремонтных работ.

И хотя выглядит это весьма зловеще, ситуация полностью под контролем специалистов.