Туляков напугал фонтан газа, бьющий из земли
Очевидцы опубликовали запись, на которой виден газ, бьющий из земли рядом с Калужским шоссе. Но все оказалось не так страшно.
25 мая в одной из групп в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором виден газ, фонтаном хлещущий из земли.
«Вот так прорвало в области газовую трубу. Съезд с Калужской трассы на Дубну», — написал в комментарии к видеозаписи ее автор, Андрей Т.
Myslo связался с аварийной службой АО «Газпром газораспределение Тула» для прояснения ситуации. Как сообщила диспетчер, на видео зафиксирована не авария.
Таким образом специалисты компании стравливают газ из изолированного участка трубы для проведения ремонтных работ.
И хотя выглядит это весьма зловеще, ситуация полностью под контролем специалистов.
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