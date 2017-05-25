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На матче «Арсенала» с «Енисеем» в Красноярске ожидается 15 тысяч болельщиков
Фото из архива Myslo и пресс-службы "Арсенала".

На матче «Арсенала» с «Енисеем» в Красноярске ожидается 15 тысяч болельщиков

Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Тульский «Арсенал» накануне вечером прибыл в Красноярск. Сегодня наша команда сразится с местным «Енисеем».

Отметим, что на матче ожидается до 15 тысяч болельщиков!

Поединок начнется в 15.30 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча читайте на Myslo!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:06 +3
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