На матче «Арсенала» с «Енисеем» в Красноярске ожидается 15 тысяч болельщиков

Фото из архива Myslo и пресс-службы "Арсенала".

Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Тульский «Арсенал» накануне вечером прибыл в Красноярск. Сегодня наша команда сразится с местным «Енисеем».

Отметим, что на матче ожидается до 15 тысяч болельщиков!

Поединок начнется в 15.30 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча читайте на Myslo!