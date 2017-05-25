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Говорите с детьми: туляки сняли ролик о потерянных детях
Стоп-кадр из видеоролика.

Говорите с детьми: туляки сняли ролик о потерянных детях

25 мая ежегодно в России чтят память пропавших детей, которых до сих пор не нашли.

За 2016 год в России пропало более 1000 детей. Из них найдено живыми 943 ребенка, более 70 погибших. 45 не найдены до сих пор.

25 мая в России чтят память пропавших детей. Их ищут, их помнят, их ждут дома.

Тульский региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и Myslo напоминают вам о том, как это важно — говорить с детьми! Мы можем изменить страшную статистику.

Видеограф Дмитрий Кирюхин совместно с волонтерами «Лиза Алерт» и при поддержке Myslo снял видеоролик-напоминание родителям. Посмотрите его!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:42 +4
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