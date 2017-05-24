В Туле прошли соревнования по тайскому боксу
В наш город съехались спортсмены из разных регионов страны.
20 и 21 мая в Туле прошли открытый чемпионат и областное первенство по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Воронежской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Калужской, Московской областей.
Победителями в своих весовых категориях стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток»:
- Абрамов Сергей,
- Джомидава Евгений,
- Микелашвили Давид,
- Марданов Вусал,
- Рзаев Фарид,
- Охунов Абдул,
- Поляков Артем,
- Бабинцева Наталья,
- Багомедов Магомед,
- Гиясова Алина,
- Маргарян Офелия,
- Загребин Михаил,
- Тришкин Павел,
- Суюнов Вахид,
- Шахбазов Фарид,
- Сафронов Дмитрий,
- Щукин Юрий.
По итогам турнира Сергей Абрамов был удостоен награды за лучшую технику. В общекомандном зачете команда Тульской области заняла 1 место.
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