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В Туле прошли соревнования по тайскому боксу

В Туле прошли соревнования по тайскому боксу

В наш город съехались спортсмены из разных регионов страны.

20 и 21 мая в Туле прошли открытый чемпионат и областное первенство по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Воронежской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Калужской, Московской областей.

Победителями в своих весовых категориях стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток»:

  • Абрамов Сергей,
  • Джомидава Евгений,
  • Микелашвили Давид,
  • Марданов Вусал,
  • Рзаев Фарид,
  • Охунов Абдул,
  • Поляков Артем,
  • Бабинцева Наталья,
  • Багомедов Магомед,
  • Гиясова Алина,
  • Маргарян Офелия,
  • Загребин Михаил,
  • Тришкин Павел,
  • Суюнов Вахид,
  • Шахбазов Фарид,
  • Сафронов Дмитрий,
  • Щукин Юрий.

По итогам турнира Сергей Абрамов был удостоен награды за лучшую технику. В общекомандном зачете команда Тульской области заняла 1 место.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:54 +1
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