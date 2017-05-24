В Туле прошли соревнования по тайскому боксу

В наш город съехались спортсмены из разных регионов страны.

20 и 21 мая в Туле прошли открытый чемпионат и областное первенство по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Тульской, Воронежской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Калужской, Московской областей.

Победителями в своих весовых категориях стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток»:

Абрамов Сергей,

Джомидава Евгений,

Микелашвили Давид,

Марданов Вусал,

Рзаев Фарид,

Охунов Абдул,

Поляков Артем,

Бабинцева Наталья,

Багомедов Магомед,

Гиясова Алина,

Маргарян Офелия,

Загребин Михаил,

Тришкин Павел,

Суюнов Вахид,

Шахбазов Фарид,

Сафронов Дмитрий,

Щукин Юрий.

По итогам турнира Сергей Абрамов был удостоен награды за лучшую технику. В общекомандном зачете команда Тульской области заняла 1 место.