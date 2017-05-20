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Молодежка «Арсенала» проиграла «Спартаку»
Фото пресс-службы "Арсенала".

Молодежка «Арсенала» проиграла «Спартаку»

Матч завершился со счетом 0:2.

В Туле на Центральном стадионе прошел матч молодежных команд «Арсенала» и «Спартака». Игра получилась интересной и зрелищной. Кстати, на трибунах было довольно много болельщиков. По официальным данным поединок пришли посмотреть 1000 человек!

К сожалению, оружейники проиграли со счетом 0:2. Гости забили на 28-й и 87-й минутах.

«Арсенал» (мол.) — «Спартак» (мол.) — 0:2 (0:1)

«Арсенал»: Березин (Макеев, 46), Рукас (Клементьев, 84), Норматов, Осипов, Борисов, Мингазов (Доронин, 68), Аджоев, Лобзин (Ивакин, 64), Потапов (Максумов, 81), Буранов (Голуб, 63), Изотов (Мельников, 46).

«Спартак»: Терешкин (Аверкиев, 87), Рассказов (Иванов, 90+3), Миронов (к) (Феофилактов, 89), Мамин, Красильниченко, Цыганков, Володкин, Ломовицкий, Бабаев, Никулин (Мазуров, 69), Самбу (С. Бакаев, 85).

Голы: 0:1 Никулин (27). 2:0 Мазуров (86).

Предупреждения: Потапов (31). Цыганков (51). Норматов (70). Рукас (74).

Основные команды «Арсенала» и «Спартака» сыграют 21 мая в 15.00. Не пропустите этот матч! Текстовую трансляцию читайте на Myslo!

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