В Ефремове пожарные нашли труп в сгоревшем доме

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

20 мая в Ефремове на улице Дачной загорелось одноэтажное здание. Об этом в 00.47 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета были на месте происшествия уже через три минуты. В 00.53 с огнем удалось справиться.

В сгоревшем здании пожарные обнаружили труп 61-летнего мужчины. Причина его смерти устанавливается. Также специалистам предстоит выяснить, из-за чего произошел пожар.