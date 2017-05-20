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В Тульской области вор украл из сельского дома ТВ-приставку

В Тульской области вор украл из сельского дома ТВ-приставку

Также злоумышленник похитил изделия из металла.

В дежурную часть пункта полиции «Каменский» с заявлением обратился 64-летний житель села Языково. Мужчина сообщил, что ночью в его доме злоумышленник разбил окно и украл телевизионную приставку и изделия из металла. Общий ущерб составил пять тысяч рублей.

Полицейские задержали безработного ранее судимого за кражи 33-летнего местного жителя.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». При проведении обыска похищенное имущество было обнаружено и возвращено законному владельцу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:20 0
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