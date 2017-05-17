Занятия в тульских ФОКах по утрам станут дешевле

В прошлом году количество занимающихся спортом туляков увеличилось на 4,5%.

Председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев предложил рассмотреть возможность сделать стоимость занятий в физкультурно-оздоровительных комплексах в утренние часы дешевле или вовсе открыть бесплатный вход.

О работе комитета шла речь сегодня на заседании правительства Тульской области. По словам Дмитрия Яковлева, в 2016 году в развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни регион вложил порядка 650 млн рублей. Были открыты ФОКи и спортивные плоскостные сооружения в Щекино, Новомосковске, Суворове, Кимовске и других городах.

В прошлом году, по словам Яковлева, количество занимающихся спортом в ФОКах туляков увеличилось на 4,5%. Однако все ФОКи по факту загружены только наполовину.

Первые занимающиеся приходят после 12 часов дня, а пик посетителей приходится на восемь вечера. При этом утром спортобъекты простаивают. Для привлечения жителей к занятиям спортом в утренние часы председатель комитета предложил пересмотреть прейскурант и сделать его на льготной или безвозмездной основе.

Также Яковлев предложил подключить предприятия к софинансированию расходов на оздоровление сотрудников и занятие их спортом.