Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Ростов» назначен Алексей Николаев

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России. Игру «Арсенал» — «Ростов» рассудит Алексей Николаев из Москвы. Отметим, что этот рефери всего дважды работал на матчах канониров:

Премьер-лига, 2 августа 2014 года: «Арсенал» — «Зенит», 0:4.

ФНЛ, 18 октября 2013 года: «Арсенал» — «Мордовия», 0:0.

Ассистентами Николаева назначены Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга), инспектор матча — Александр Гончар (Сочи).

Матч «Арсенал» — «Ростов» пройдет в Туле 6 мая в 16.30.