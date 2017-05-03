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Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Ростов» назначен Алексей Николаев

Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Ростов» назначен Алексей Николаев

Игра состоится 6 мая в 16.30.

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России. Игру «Арсенал» — «Ростов» рассудит Алексей Николаев из Москвы. Отметим, что этот рефери всего дважды работал на матчах канониров:

  • Премьер-лига, 2 августа 2014 года: «Арсенал» — «Зенит», 0:4.
  • ФНЛ, 18 октября 2013 года: «Арсенал» — «Мордовия», 0:0.

Ассистентами Николаева назначены Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга), инспектор матча — Александр Гончар (Сочи).

Матч «Арсенал» — «Ростов» пройдет в Туле 6 мая в 16.30.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:03 0
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