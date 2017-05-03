Главным арбитром на матч «Арсенал» – «Ростов» назначен Алексей Николаев
Игра состоится 6 мая в 16.30.
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России. Игру «Арсенал» — «Ростов» рассудит Алексей Николаев из Москвы. Отметим, что этот рефери всего дважды работал на матчах канониров:
- Премьер-лига, 2 августа 2014 года: «Арсенал» — «Зенит», 0:4.
- ФНЛ, 18 октября 2013 года: «Арсенал» — «Мордовия», 0:0.
Ассистентами Николаева назначены Дмитрий Жвакин (Ленинградская область) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга), инспектор матча — Александр Гончар (Сочи).
Матч «Арсенал» — «Ростов» пройдет в Туле 6 мая в 16.30.
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