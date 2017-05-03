Туляков ждут на экскурсию «Зоопарки в военные годы»

На фото: бегемот-блокадница Красавица из Ленинградского зоопарка.

Тульский экзотариум в преддверии Дня Победы проведет тематические экскурсии и расскажет о судьбах служителей и обитателей зоопарков в годы войны.

С 6 по 9 мая туляков приглашают на тематические экскурсии «Зоопарки в военные годы».

Празднуя День Победы в предстоящие выходные, мы вспоминаем известных и неизвестных героев, приближавших самый светлый день в истории России. Сотрудники Тульского экзотариума в эти весенние дни тоже решили рассказать – не только о людях, но и о животных.

Животные также страдали и переносили лишения войны, страдали от бомбежек и голода, обреченные на гибель.

Кроме того, гостям расскажут о мужестве и самопожертвовании служителей зоопарков, не отказавшихся от своих питомцев – опасных хищников и добродушных гигантов – даже в самое тяжелое время. О самой знаменитой блокадной Красавице можно будет услышать на экскурсиях в тульском зоопарке.

Расписание:

11.00 – кормление животных

12.00 – экскурсия «Зоопарки в годы войны»

14.00 – экскурсия «Зоопарки в годы войны»

16.00 – кормление животных

17.00 – экскурсия «Зоопарки в годы войны»

Стоимость участия – по входным билетам: 200 рублей – взрослый,

150 рублей – детский. Действуют льготы.

Возрастное ограничение: 12+

Контактный телефон: 8(4872) 47-53-92.