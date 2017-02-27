Тульские кикбоксеры привезли 8 медалей из Твери

Наши спортсмены добыли путевки для участия в чемпионате и первенстве России.

С 23 по 26 февраля в Твери проходил чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов России.

Спортсмены из Тульской области показали отличные результаты.

Золотые медали завоевали:

Сергей Абрамов,

Евгений Джомидава,

Наталья Бабинцева,

Офелия Маргарян.

Второе место заняли:

Бедел Пулатов,

Алина Гиясова,

Фарид Шахбазов.

Бронзовую медаль добыл Азамат Османов.

Сергей Абрамов был награжден памятным призом за лучшую технику. Все ребята получили путевки на чемпионат и первенство России в разделе К-1. Эти соревнования пройдут в Грозном с 26 по 31 марта.

Тренируются спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.