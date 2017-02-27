Тульские кикбоксеры привезли 8 медалей из Твери
Наши спортсмены добыли путевки для участия в чемпионате и первенстве России.
С 23 по 26 февраля в Твери проходил чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из разных регионов России.
Спортсмены из Тульской области показали отличные результаты.
Золотые медали завоевали:
- Сергей Абрамов,
- Евгений Джомидава,
- Наталья Бабинцева,
- Офелия Маргарян.
Второе место заняли:
Бедел Пулатов,
Алина Гиясова,
Фарид Шахбазов.
Бронзовую медаль добыл Азамат Османов.
Сергей Абрамов был награжден памятным призом за лучшую технику. Все ребята получили путевки на чемпионат и первенство России в разделе К-1. Эти соревнования пройдут в Грозном с 26 по 31 марта.
Тренируются спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.
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