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В Туле прошел детский шахматный турнир

В Туле прошел детский шахматный турнир

Победители турнира получили право представлять Тульскую область на первенстве России.

С 22 по 26 февраля в ДЮСШ «Юность» сильнейшие маленькие шахматисты Тульской области боролись за звание победителей и призеров.

В соревнованиях приняли участие 40 мальчиков и 12 девочек из Тулы, Новомосковска, Узловой, Алексина, Северо-Задонска, Донского.

Мальчики играли по швейцарской системе в 9 туров, девочки состязались по круговой системе.

1–2 места среди мальчиков с результатом 8 очков из 9 возможных поделили туляки Мугенов Вадим и Абросимов Максим.

По дополнительным показателям победителем турнира стал воспитанник ДЮСШ «Юность» - Мугенов Вадим (тренер Тишин П. В.). Второе место у Абросимова Максима (тренер Полетова М. В.). Третье место занял представитель города Новомосковска Филиппов Артём

Среди девочек первые места заняли также тулячки. Чемпионкой стала воспитанница ДЮСШ «Юность» - Акимова Мария (тренер Манаенков В. Н.). Вторым призёром стала также наша спортсменка - Ефимова Дарья (тренер Головин Н. М.). Третье место у Кузнецовой Варвары (Новомосковск).

Победители турнира получили право представлять Тульскую область на первенстве России, которое пройдёт в конце мая в городе Костроме.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:32 +3
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