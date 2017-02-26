Где в Туле перекрыто движение 26 февраля
В связи с масленичными гуляниями на некоторых участках городских улиц перекрыли движение, а также ограничили стоянку и парковку.
Ограничения связаны с празднованием Масленицы.
Стоянка и остановка всех транспортных средств запрещена до 16.00 на съездах на набережную реки Упы от улицы Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
Движение транспорта ограничено до 16.00 на съездах на набережную реки Упы от улицы Пролетарской (по нечетной стороне), а также на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
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