Четыре человека погибли в горящем доме в Тульской области

Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Богородицке Тульской области устанавливаются обстоятельства возгорания жилого дома на переулке Володарского.

Пожар произошел сегодня в 3.30 ночи. Борьбу с огнем вели четыре пожарных расчета.

В результате пожара хозяин жилища госпитализирован в состоянии алкогольного опьянения с ожогами 20% тела госпитализирован. Четверо его собутыльников, две женщины и двое мужчин, погибли во время пожара.

По предварительным данным, все они злоупотребляли спиртным. Возраст всех жертв 30 - 35 лет, -

сообщили Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области.

В настоящее время на месте происшествия проводятся мероприятия по установлению причин пожара и других деталей произошедшего.

О данной ситуации проинформирован губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.