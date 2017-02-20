В Тульской области станет на 300 свалок меньше

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На организацию субботников и ликвидацию незаконных свалок из бюджета выделено 300 млн рублей.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта обсудили вопрос очистки тульских улиц от мусора. В текущем году более 300 уличных свалок должны быть ликвидированы.

По словам сопредседателя областного штаба ОНФ Михаила Глухова, не стоит забывать и о переработке бытовых отходов. В этом направлении предлагается сделать ставку на бизнес, который может предложить эффективное решение этой проблемы.

Руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ Михаил Буденков сообщил, что разработана интерактивная карта свалок – любой туляк может пожаловаться на складирование мусора в неположенном месте.