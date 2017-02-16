В Туле пройдет турнир по мини-футболу

В соревнованиях будут участвовать команды детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов.

18 и 19 февраля в спорткомплексе «Металлург» (ул. Кутузова, 229) пройдет открытое первенство Тулы по мини-футболу среди команд детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов. Соревнования посвящены памяти тульского тренера Владимира Алехина.

В турнире будут участвовать юноши 2005-2007 годов рождения.

Полуфинал состоится 18 февраля в 10.00, а финал — 19 февраля в 10.00. Вход на соревнования бесплатный.