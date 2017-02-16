новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет турнир по мини-футболу

В Туле пройдет турнир по мини-футболу

В соревнованиях будут участвовать команды детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов.

18 и 19 февраля в спорткомплексе «Металлург» (ул. Кутузова, 229) пройдет открытое первенство Тулы по мини-футболу среди команд детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов. Соревнования посвящены памяти тульского тренера Владимира Алехина.

В турнире будут участвовать юноши 2005-2007 годов рождения.

Полуфинал состоится 18 февраля в 10.00, а финал — 19 февраля в 10.00. Вход на соревнования бесплатный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мини-футболсоревнованиятурнир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На М-4 «Дон» «Тойота» врезалась в отбойник
На М-4 «Дон» «Тойота» врезалась в отбойник
Пешеход, сбитый в Туле на улице Металлургов, скончался
Пешеход, сбитый в Туле на улице Металлургов, скончался
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика