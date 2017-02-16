новости
новости
Регистрация
На М-4 «Дон» «Тойота» врезалась в отбойник
Фото УГИБДД по Тульской области.

На М-4 «Дон» «Тойота» врезалась в отбойник

В ДТП пострадали два человека.

15 февраля в 23.15 на 285-м километре автодороги М-4 «Дон» (Воловский район) 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», предположительно, не справился с управлением, врезался в металлический отбойник и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали два пассажира: 35-летняя женщина и 26-летний мужчина. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 0
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тула
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На свалке в Тульской области проживали нелегальные мигранты
На свалке в Тульской области проживали нелегальные мигранты
В Туле пройдет турнир по мини-футболу
В Туле пройдет турнир по мини-футболу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика