На М-4 «Дон» «Тойота» врезалась в отбойник

Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали два человека.

15 февраля в 23.15 на 285-м километре автодороги М-4 «Дон» (Воловский район) 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», предположительно, не справился с управлением, врезался в металлический отбойник и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали два пассажира: 35-летняя женщина и 26-летний мужчина. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.