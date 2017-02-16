Пешеход, сбитый в Туле на улице Металлургов, скончался

Фото из архива Myslo.

15 февраля в 18.45 в Туле на улице Металлургов 48-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», сбила пешехода.

53-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован, а через нескольких часов мужчина скончался.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения ПДД! Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны. Рекомендуется использовать элементы одежды не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны.

При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. В темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.