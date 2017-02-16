новости
новости
Регистрация
Пешеход, сбитый в Туле на улице Металлургов, скончался
Фото из архива Myslo.

Пешеход, сбитый в Туле на улице Металлургов, скончался

53-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

15 февраля в 18.45 в Туле на улице Металлургов 48-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», сбила пешехода.

53-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован, а через нескольких часов мужчина скончался.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения ПДД! Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны. Рекомендуется использовать элементы одежды не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны. 

При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. В темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

Галерея
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 1
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 2
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 3
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 4
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 5
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 6
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 7
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 8
ДТП на ул. Металлургов, Фото: 9
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тула
Прочее
пешеходскончался

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет турнир по мини-футболу
В Туле пройдет турнир по мини-футболу
Коммунальная авария на Зеленстрое в Туле: машины вмерзли в лед
Коммунальная авария на Зеленстрое в Туле: машины вмерзли в лед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика