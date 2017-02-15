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За продажу несуществующей квартиры туляк отправится в исправительную колонию

За продажу несуществующей квартиры туляк отправится в исправительную колонию

Доверчивая жительница Орловской области приобрела призрачное жилище за 800 тысяч рублей.

Привокзальный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего туляка. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Суд установил, что в период с 27 по 28 мая 2016 года мужчина разместил в интернете объявление о не принадлежащей ему квартире в селе Федоровка Ленинского района. Спустя некоторое время мошеннику позвонила жительница Мценска Орловской области и сообщила, что хочет купить недвижимость.

 

Злоумышленник продал доверчивой женщине квартиру за 800 тысяч рублей. При этом он предоставил покупательнице фиктивные свидетельство о праве собственности и договор купли-продажи.

Суд назначил мошеннику наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 30 000 рублей.

Также суд полностью удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании с подсудимого 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 +1
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