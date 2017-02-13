Тульские боксерши завоевали девять медалей в Красноармейске

Фото Федерации бокса Тульской области.

Наши спортсменки достойно выступили на соревнованиях.

Сборная Тульской области по женскому боксу завоевала две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа в подмосковном Красноармейске.

В своих весовых категориях победу одержали:

Офелия Маргарян (ДЮСШ «Восток»),

Виктория Розанова (ДЮСШ «Металлург»).

Серебро добыли:

Алина Печникова (ДЮСШ «Металлург»),

Анастасия Кузякова (Ефремов),

Тамара Шубина (Новомосковск).

Бронзовые медали завоевали:

Юлия Блэнуцэ (ДЮСШ «Восток»),

Наталья Бабинцева (ДЮСШ «Восток»),

Надежда Цуканова (ДЮСШ «Металлург»),

Анастасия Маслова (клуб имени Игоря Высоцкого).

Победительниц и призерок подготовили Абдул Малаалиев, Александр Жуков, Александр Духанин, Игорь Ли, Юрий Кузнецов, Владимир Ульянов и Евгений Ткаченко.