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Тульские боксерши завоевали девять медалей в Красноармейске
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксерши завоевали девять медалей в Красноармейске

Наши спортсменки достойно выступили на соревнованиях.

Сборная Тульской области по женскому боксу завоевала две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа в подмосковном Красноармейске.

В своих весовых категориях победу одержали:

  • Офелия Маргарян (ДЮСШ «Восток»),
  • Виктория Розанова (ДЮСШ «Металлург»).

Серебро добыли:

  • Алина Печникова (ДЮСШ «Металлург»),
  • Анастасия Кузякова (Ефремов),
  • Тамара Шубина (Новомосковск).

Бронзовые медали завоевали:

  • Юлия Блэнуцэ (ДЮСШ «Восток»),
  • Наталья Бабинцева (ДЮСШ «Восток»),
  • Надежда Цуканова (ДЮСШ «Металлург»),
  • Анастасия Маслова (клуб имени Игоря Высоцкого).

Победительниц и призерок подготовили Абдул Малаалиев, Александр Жуков, Александр Духанин, Игорь Ли, Юрий Кузнецов, Владимир Ульянов и Евгений Ткаченко.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +2
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