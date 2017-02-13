Фото Федерации бокса Тульской области.
Тульские боксерши завоевали девять медалей в Красноармейске
Наши спортсменки достойно выступили на соревнованиях.
Сборная Тульской области по женскому боксу завоевала две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа в подмосковном Красноармейске.
В своих весовых категориях победу одержали:
- Офелия Маргарян (ДЮСШ «Восток»),
- Виктория Розанова (ДЮСШ «Металлург»).
Серебро добыли:
- Алина Печникова (ДЮСШ «Металлург»),
- Анастасия Кузякова (Ефремов),
- Тамара Шубина (Новомосковск).
Бронзовые медали завоевали:
- Юлия Блэнуцэ (ДЮСШ «Восток»),
- Наталья Бабинцева (ДЮСШ «Восток»),
- Надежда Цуканова (ДЮСШ «Металлург»),
- Анастасия Маслова (клуб имени Игоря Высоцкого).
Победительниц и призерок подготовили Абдул Малаалиев, Александр Жуков, Александр Духанин, Игорь Ли, Юрий Кузнецов, Владимир Ульянов и Евгений Ткаченко.
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