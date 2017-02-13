Дмитрий Смирнов покинул тульский «Арсенал»

36-летний полузащитник Дмитрий Смирнов покинул «Арсенал». Как сообщает пресс-служба канониров, игрок и руководство клуба расторгли контракт по взаимному согласию.

Смирнов провел в «Арсенале» пять лет. За это время футболист сыграл за основной состав в трех профессиональных лигах и Кубке России 55 матчей и забил семь мячей.

Дмитрий Смирнов признался, что подумывает о завершении карьеры, хочет стать тренером.

– В мыслях, наверное, уже повесил бутсы на гвоздь. Хотя… А вдруг кому-то еще понадоблюсь? Надо быть реалистом, в моем возрасте надо искать что-то рядом с домом.

Футболист отметил самый запоминающийся матч в красно-желтой футболке.

– Победа в Туле над московским «Спартаком» в апреле 2015 года. Забил единственный гол в матче на 91-й минуте. Что творилось на переполненном стадионе! Болельщики не дают забыть этот момент, помнят мой удар до сих пор.

По словам Дмитрия Смирнова, он будет и дальше следить за выступлениями канониров.

– Это даже не обсуждается.

Невозможно выбросить из сердца все те эмоции, всю обстановку, которая нас окружала в «Арсенале».

Хочу сказать спасибо за поддержку нашим замечательным болельщикам, спасибо тренерам и персоналу, в том числе водителям и работницам базы. Благодарен бывшему гендиректору ПФК «Арсенал» Андрею Никитину, который в сложные моменты, связанные с травмами, поддерживал и продолжал доверять. А на днях меня уборщица встретила на Центральном стадионе и спросила о здоровье. Я говорю Саше Шешукову: «Вот видишь, в Туле меня все знают!»