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В Тульской области пройдет «Лыжня Веденина»
Фото из архива Myslo.

В Тульской области пройдет «Лыжня Веденина»

Эти гонки проводятся в поселке Дубна с 1989 года и посвящены почетному гражданину Тульской области Вячеславу Петровичу Веденину.

18 февраля 2017 года в МКУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Дубна» (п. Дубна, ул. Льва Толстого, 6) состоятся лыжные гонки «Лыжня Веденина». Это соревнование проводится в поселке Дубна с 1989 года и посвящено чемпиону олимпийских игр и мира, заслуженному мастеру спорта СССР, почетному гражданину Тульской области Вячеславу Петровичу Веденину.

Принять участие в традиционном лыжном соревновании может каждый желающий.

Для каждой категории граждан, от самых маленьких до взрослых, подобраны соответствующие дистанции. Участников и гостей гонки ожидает зрелищное соревнование, концертная программа, вкусное угощение и много приятных сюрпризов от организаторов.

Сам Вячеслав Петрович Веденин тоже примет участие в соревнованиях!

Нужна предварительная запись по телефону 8(48732)2-24-00 (отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Дубенский район).

Организаторы соревнований:

  • администрация МО Дубенский район,
  • комитет Тульской области по спорту и молодежной политике,
  • Тульская региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок».
Справка

Лыжный спорт в Тульской области – один из основных и наиболее массовых видов спорта. Ежегодно большое количество спортсменов различных возрастных категорий и гостей съезжались на соревнования в Дубну на «Лыжню Веденина». Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.

ХХV юбилейные традиционные областные лыжные гонки «Лыжня Веденина – 2017» состоятся при участии заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР по лыжным гонкам, почетного гражданина Тульской области и Дубенского района Вячеслава Петровича Веденина – нашего земляка, героя спорта.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:54 +2
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