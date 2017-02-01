Клиентам тульской УК «Жилцентр» придется оплатить установку новых счетчиков

В Туле в январе 2017 года из 24-х многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания «Жилцентр», украли общедомовые приборы учета электрической энергии.

Теперь жителям этих домов придется самостоятельно оплатить стоимость нового прибора и расходы на его установку.

– В 2013-2015 гг. «Тульские городские электрические сети» установили в данных домах общедомовые счетчики электрической энергии. Проведенные работы позволили привести приборы учета в соответствие с требованиями законодательства без дополнительных затрат со стороны жителей. Однако «благодаря», как минимум, непрофессиональным и безответственным действиям со стороны УК ООО «Жилцентр» данные приборы учета были похищены, – отмечается в сообщении «ТГЭС».

По закону собственники квартир должны либо самостоятельно восстановить общедомовой учет электрической энергии в течение двух месяцев с даты выявления его утраты, либо оплатить расходы управляющей компании на установку этих приборов учета.

В управляющей компании прокомментировали этот инцидент:

– Приборы учета не являются общедомовыми, поэтому управляющая организация за них ответственности не несет. В настоящий момент собственниками этих приборов подано заявление в полицию, которая должна во всем разобраться, – заявил генеральный директор УК ООО «Жилцентр» Михаил Смирнов.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали:

– По данной ситуации полиция проводит проверку. Ситуация взята на личный контроль начальником УМВД Сергеем Галкиным.

АО «ТГЭС» призывает собственников помещений в многоквартирных домах усилить контроль за содержанием общедомового имущества и работой управляющей компании, что позволит избежать дополнительных расходов на восстановление измерительных комплексов.