Швеи, сварщики и медсестры – самые востребованные профессии в Тульской области

Среди профессий служащих есть большой спрос на врачей, медсестер, инженеров различной специализации.

По итогам 2016 года уровень регистрируемой безработицы в Тульской области оказался ниже общероссийского показателя и составил 0,73% от экономически активного населения.

Такие данные озвучил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

Директор центра занятости населения региона Ольга Хамешина рассказала, что в прошлом году в центры занятости обратились 30 166 человек, из которых безработными были признаны чуть более половины.

– При содействии центров занятости в 2016 году нашли работу 20 675 человек (68,5% от обратившихся). 1 970 человек направлены на профобучение.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 2 802 человека, – уточнила Ольга Хамешина.

Говоря о планах на предстоящий год, Андрей Филиппов сделал акцент на ежегодном Послании, в котором губернатор Алексей Дюмин поставил задачу найти работу в 2017 году для не менее чем 40% граждан трудоспособного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

– Наша цель выполнить этот показатель. Помимо основной работы необходимо вести разъяснительную работу и оказывать психологическую поддержку людям, имеющим ограничения жизнедеятельности, – сказал Андрей Филиппов.

Также министр отметил, что в целом необходима работа по повышению доверия жителей к центрам занятости населения области.

Что касается наиболее востребованных профессий, то, по словам Ольги Хамешиной,

сейчас чаще всего требуются представители рабочих профессий: швеи, сварщики, водители, плотники, продавцы, токари, слесари и каменщики.

Среди профессий служащих на протяжении длительного времени неудовлетворенным остается спрос на врачей, медсестер, инженеров различной специализации.