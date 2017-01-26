Алексей Дюмин поручил выплатить пособие на третьего ребёнка в январе за счёт регионального бюджета

Это обусловлено тем, что федеральное финансирование в январе задерживается по техническим причинам.

С 1 января 2017 года данное пособие выплачивается при одновременном финансировании из средств двух источников: федерального и областного бюджетов. Федеральное финансирование в январе задерживается по техническим причинам.

Учитывая важность данного пособия для многодетных семей, губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял решение выплатить его в январе в полном объёме за счет средств регионального бюджета. Об этом информирует министерство труда и социальной защиты региона.

Губернатор поручил правительству Тульской области произвести выплаты многодетным семьям до 31 января.