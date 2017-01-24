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Тульский конькобежец успешно выступил на втором этапе Кубка мира в Италии

Тульский конькобежец успешно выступил на втором этапе Кубка мира в Италии

Артём Золотарёв завоевал три медали.

Спортсмен-инструктор тульской СДЮСШОР «Дельфин» Артём Золотарёв завоевал полный комплект медалей на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди молодежи до 23 лет в итальянском Коллальбо. Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.

Подопечный тренера Елены Прусовой с высоким результатом (35,64 секунды) выиграл забег на 500 метров, в составе сборной России занял второе место в командном спринте и стал третьим на дистанции 1000 метров (1.12,4 секунды).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:13 +3
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