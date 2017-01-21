Организаторов выставки, где выставлялся изможденный львенок, оштрафовали

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Пролетарского района города Твери совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» по многочисленным публикациям в средствах массовой информации в сети Интернет проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства на зоовыставке «ЭкZоферма», расположенной в ТЦ «Рубин».

Напомним, 9 января в редакцию Myslo обратилась председатель общественной организации защиты животных «Май» и директор приюта «Любимец» Марина Ковсман и сообщила, что в контактном зоопарке ТРЦ «Макси» увидела львенка Симбу, находившегося в ужасном состоянии.

Когда корреспонденты Myslo приехали в зоопарк, львенок был там и действительно выглядел неважно. На хвосте и голове животного — раны, на вид измучен. В ходе беседы с организаторами выяснилось, что Симба и вовсе не является собственностью зоопарка. На просьбу корреспондентов связаться с «хозяином» львенка или узнать какие-либо его контакты в контактном зоопарке сказали, что никаких телефонов нет, так как лев был передан в заведение через посредника.