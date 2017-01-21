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Организаторов выставки, где выставлялся изможденный львенок, оштрафовали
Фото из архива Myslo.

Организаторов выставки, где выставлялся изможденный львенок, оштрафовали

Тверская прокуратура назначила ООО «СИТИ ЦЕНТР», организовавшему зоовыставку, штраф в размере 3 000 рублей.

Прокуратура Пролетарского района города Твери совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» по многочисленным публикациям в средствах массовой информации в сети Интернет проведена проверка соблюдения ветеринарного законодательства на зоовыставке «ЭкZоферма», расположенной в ТЦ «Рубин».

Напомним, 9 января в редакцию Myslo обратилась председатель общественной организации защиты животных «Май» и директор приюта «Любимец» Марина Ковсман и сообщила, что в контактном зоопарке ТРЦ «Макси» увидела львенка Симбу, находившегося в ужасном состоянии. 

Когда корреспонденты Myslo приехали в зоопарк, львенок был там и действительно выглядел неважно. На хвосте и голове животного — раны, на вид измучен. В ходе беседы с организаторами выяснилось, что Симба и вовсе не является собственностью зоопарка. На просьбу корреспондентов связаться с «хозяином» львенка или узнать какие-либо его контакты в контактном зоопарке сказали, что никаких телефонов нет, так как лев был передан в заведение через посредника.

В ходе проверки прокуратура установила, что ветеринарные сопроводительные документы на перемещение животного и документы, подтверждающие обязательную вакцинацию от бешенства, отсутствуют.

Кроме того, на выставке были обнаружены животные и птицы, не заявленные для участия в выставке, на них также не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы.

По итогам проверки прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, в отношении должностного лица ООО «СИТИ ЦЕНТР», организовавшего зоовыставку.

Должностное лицо, ответственное за уход и контроль экспонируемых животных, признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. 

сегодня, в 14:28 +2
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