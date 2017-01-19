Фото из группы «ВКонтакте» «Болельщики ФК «Арсенал» Тула»
Старые абонементы на матчи «Арсенала» недействительны
Это связано с заменой билетной системы.
В группе болельщиков «Арсенала» «ВКонтакте» появилось объявление о том, что старые абонементы на домашние матчи канониров теперь недействительны.
– В связи с заменой билетной системы будет производиться обмен абонементов, в ближайшее время будет анонс с описанием последовательности действий, — сообщается «ВКонтакте».
Как сообщают администраторы группы, на системах контроля и управления доступом установят новые считыватели.
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