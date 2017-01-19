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Специалисты «Тулгорэлектротранса» сдали экзамен для повышения профессионального уровня
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Специалисты «Тулгорэлектротранса» сдали экзамен для повышения профессионального уровня

Для сотрудников предприятия также рассказали о культуре обслуживания пассажиров и профилактике транспортной безопасности.

С 16 по 19 января в МКП «Тулгорэлектротранс» прошли учебно-методические сборы с участием начальников колонн и водителей-наставников предприятия. Это было нужно для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Для обучающихся провели занятия по вопросам разъяснения должностных обязанностей водителей — наставников и начальников колонн, проработали алгоритм еженедельных и ежедневных мероприятий по проведению служебных проверок, обсуждались требования, предъявляемые к водителям закрепленной колонны, прорабатывались направления работы по предупреждению аварийности.

Особое внимание уделили культуре обслуживания пассажиров и профилактике транспортной безопасности.

Для оценки полученных знаний каждый специалист сдал письменный экзамен.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:28 +2
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