Специалисты «Тулгорэлектротранса» сдали экзамен для повышения профессионального уровня

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Для сотрудников предприятия также рассказали о культуре обслуживания пассажиров и профилактике транспортной безопасности.

С 16 по 19 января в МКП «Тулгорэлектротранс» прошли учебно-методические сборы с участием начальников колонн и водителей-наставников предприятия. Это было нужно для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Для обучающихся провели занятия по вопросам разъяснения должностных обязанностей водителей — наставников и начальников колонн, проработали алгоритм еженедельных и ежедневных мероприятий по проведению служебных проверок, обсуждались требования, предъявляемые к водителям закрепленной колонны, прорабатывались направления работы по предупреждению аварийности.

Особое внимание уделили культуре обслуживания пассажиров и профилактике транспортной безопасности.

Для оценки полученных знаний каждый специалист сдал письменный экзамен.