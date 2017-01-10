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В Узловой мать сдала полицейским сына, который хранил дома гранаты

В Узловой мать сдала полицейским сына, который хранил дома гранаты

45-летний мужчина задержан.

В Узловой местная жительница заявила в полицию, что ее сын хранит в квартире гранаты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили боеприпасы.

Прибывший на место инженер-сапер Управления Росгвардии по Тульской области обезвредил одну гранату Ф-1.

Также были идентифицированы три единицы взрывателей УЗРГМ, четыре единицы электровзрывателей. Подозреваемый 45-летний мужчина был задержан, боеприпасы изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД.  Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 0
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