В Узловой мать сдала полицейским сына, который хранил дома гранаты

В Узловой местная жительница заявила в полицию, что ее сын хранит в квартире гранаты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили боеприпасы.

Прибывший на место инженер-сапер Управления Росгвардии по Тульской области обезвредил одну гранату Ф-1.

Также были идентифицированы три единицы взрывателей УЗРГМ, четыре единицы электровзрывателей. Подозреваемый 45-летний мужчина был задержан, боеприпасы изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.