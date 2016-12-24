Определились полуфиналисты чемпионата области по футболу

24 декабря новомосковский «Газ и сервис» выиграл у косогорского «Металлурга» — 3:1, тульский «Машиностроитель» победил «Совенал» — 2:0, бородинский «Шахтёр» одолел тульский ГСС — 0:0, пен. 2:0, «Алексин» оказался сильнее тульской ДЮСШ «Арсенал» — 3:0.

25 декабря в 11.00 в полуфинале «Газ и сервис» встретится с «Машиностроителем», «Шахтёр» — с «Алексином». В 12.15 начнутся финал и матч за 3-4-е места.