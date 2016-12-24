новости
новости
Регистрация
Фото Myslo.

В Туле прошел чемпионат области по карате

В манеже Центрального стадиона Арсенал прошли чемпионат и первенство Тульской области по восточному боевому единоборству, или карате.

Для того, чтобы померяться силами и показать свое мастерство приехало более 700 участников – не только из Тулы, но и многих районов области – Ясногорского, Дубенского, Киреевского, Узловского, Плавского, Алексинского, Веневского, Богородицкого. Причем, самых разных возрастов – от самых маленьких, которые показывали свои навыки в вольных упражнениях, до взрослых, бившихся в полный контакт.

В торжественной церемонии открытия принимала участие заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Светлана Ерощенкова и основатель кобудо в России, обладатель черного пояса седьмого дана, заслуженный тренер России, мастер спорта России, лауреат национальной премии «Золотой пояс», президент федерации кобудо России Алексей Кузнецов. Алексей Николаевич, кстати, высоко оценил, как уровень подготовки соревнований, так и мастерство самих участников.

Галерея
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 1
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 2
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 3
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 4
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 5
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 6
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 7
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 8
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 9
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 10
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 11
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 12
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 13
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 14
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 15
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 16
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 17
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 18
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 19
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 20
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 21
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 22
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 23
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 24
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 25
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 26
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 27
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 28
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 29
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 30
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 31
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 32
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 33
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 34
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 35
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 36
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 37
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 38
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 39
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 40
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 41
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 42
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 43
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 44
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 45
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 46
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 47
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 48
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 49
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 50
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 51
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 52
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 53
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 54
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 55
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 56
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 57
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 58
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 59
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 60
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 61
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 62
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 63
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 64
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 65
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 66
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 67
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 68
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 69
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 70
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 71
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 72
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 73
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 74
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 75
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 76
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 77
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 78
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 79
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 80
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 81
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 82
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 83
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 84
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 85
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 86
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 87
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 88
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 89
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 90
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 91
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 92
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 93
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 94
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 95
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 96
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 97
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 98
Чемпионат и первенство Тульской области по карате, Фото: 99
показать все фотографии
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 18:02 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦентральный стадион Арсенал
Прочее
каратечемпионат и первенство Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Педофилов могут собрать в федеральный реестр
Педофилов могут собрать в федеральный реестр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика