В Туле прошел чемпионат области по карате

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В манеже Центрального стадиона Арсенал прошли чемпионат и первенство Тульской области по восточному боевому единоборству, или карате.

Для того, чтобы померяться силами и показать свое мастерство приехало более 700 участников – не только из Тулы, но и многих районов области – Ясногорского, Дубенского, Киреевского, Узловского, Плавского, Алексинского, Веневского, Богородицкого. Причем, самых разных возрастов – от самых маленьких, которые показывали свои навыки в вольных упражнениях, до взрослых, бившихся в полный контакт.

В торжественной церемонии открытия принимала участие заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Светлана Ерощенкова и основатель кобудо в России, обладатель черного пояса седьмого дана, заслуженный тренер России, мастер спорта России, лауреат национальной премии «Золотой пояс», президент федерации кобудо России Алексей Кузнецов. Алексей Николаевич, кстати, высоко оценил, как уровень подготовки соревнований, так и мастерство самих участников.