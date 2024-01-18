Хоккейная команда ЕВРАЗ Ванадий Тула: «Мы настроены только на победу!»

Команда металлургов начала этот год активно – на льду, укрепляя лидерские позиции в чемпионате Тульской любительской хоккейной лиги.

2024 год в России объявлен Годом спорта. И сотрудники ЕВРАЗа, горно-металлургической компании, решили начать его активно! Хоккейная команда завода сейчас играет в Тульской любительской хоккейной лиге, и в воскресенье 14 января у них состоялся очередной матч.

Поддержать коллег пришло несколько десятков сотрудников ЕВРАЗа. Хоккеисты порадовали — одержали разгромную победу над командой ЦКБА со счетом 6:3.

Победа укрепила команду на первом месте турнирной таблицы Тульской любительской хоккейной лиги, а значит, повысила шансы на победу и получение заветного Кубка лиги.

Несмотря на потрясающий результат, члены команды и болельщики уверены: главное в игре — эмоции. Их было много — и на льду, и на трибунах.

Мотивация для спортсменов — не только в награде, но и в возможности выступать в престижной для любителей Ночной хоккейной лиге. Именно туда попадают победители сезона игр среди любителей.

Тульская любительская хоккейная лига — только одно из масштабных спортивных событий, в которых участвуют сотрудники ЕВРАЗ Ванадий Тула.

Поддержка спорта — часть корпоративной культуры компании. Уже два года, например, спортсмены из ЕВРАЗа участвуют в хоккейной лиге производственных предприятий и в прошлом сезоне заняли там первое место.

Сотрудники признаются: спорт не только помогает им отдыхать от работы, но и заряжает на новые профессиональные победы.

Руслан Перемячкин, капитан команды:

— Два года назад на предприятии решили создать хоккейную команду, и мы откликнулись на предложение. Сейчас в хоккей играют сотрудники от 18 до 60 лет.

Мы не профессионалы. Я, например, в детстве играл в дворовой команде, а потом 15 лет не стоял на коньках. Поэтому, чтобы показывать хороший результат, мы два раза в неделю занимаемся с тренером.

Поначалу, конечно, приходилось непросто, а сейчас мы уже сыгрались, подстроились друг под друга, и дело пошло. В прошлом году мы впервые оказались в Тульской любительской хоккейной лиге. Тогда заняли четвертое место, для первого раза это отличный результат. Но в этом году мы его улучшим!

Сейчас костяк команды составляют больше двадцати сотрудников ЕВРАЗ Ванадий Тула и строящегося завода ЕВРАЗ Узловая. Команда открыта к новым игрокам: попробовать себя в хоккее может любой сотрудник.

Степан Бекренев, игрок команды:

— Меня в хоккей привел товарищ. Сначала мы играли в дворовый хоккей, а потом стали выходить на профессиональный лед. Как только узнал, что на ЕВРАЗ формируется команда, сразу решил присоединиться. Для меня это хорошая возможность расслабиться после работы.

Стараюсь уделять спорту как можно больше времени. Две хоккейные тренировки — это минимум, если есть возможность — дополнительно отрабатываю броски. Семья меня поддерживает: сын тоже стал заниматься хоккеем в «Тропике». И это классно: хоккей не только дарит положительные эмоции, но и полезен для физического здоровья.

Добиваться высоких результатов спортсменам помогают болельщики — коллеги и члены семей хоккеистов.

Александр Богачанов и Сергей Филиппов:

— Мы работаем на заводе год и все это время стараемся поддерживать коллег на спортивных соревнованиях. Приходим на матчи, чтобы ребята заряжались от нас, чувствовали, как мы болеем за них!

Сами на лед не выходим, но в других спортивных событиях участвуем. Скоро на заводе будет теннисный турнир, мы к нему уже активно готовимся.

Александр Кузнецов:

— Сегодня болею за ЕВРАЗ, потому что на льду — мой папа. Он играет в хоккей уже 15 лет, и я им горжусь. Прихожу уже на пятую игру, чтобы поддержать его. Сам я увлекаюсь футболом, в хоккей не играю, но быть болельщиком мне очень нравится.

Спорт должен быть доступен всем, уверены в ЕВРАЗ Ванадий Тула. Помимо привлечения к активному образу жизни сотрудников, компания помогает детям. ЕВРАЗ поддерживает две дворовые хоккейные команды. Для них компания организовывает тренировки с опытными наставниками, мастер-классы и экскурсии, а также помогает в приобретении хоккейной формы.