Дмитрий Миляев обратится с посланием к жителям Тульской области

Мероприятие пройдет в атриуме Тульского кремля.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 26 февраля в 12.00 выступит с ежегодным посланием к жителям региона и депутатам Тульской областной Думы. 

В атриуме Тульского кремля будут присутствовать члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы РФ, члены правительства Тульской области, участники СВО, члены молодежного парламента региона, представители СМИ и общественности.

Прямую трансляцию выступления можно будет увидеть на телеканалах «Первый Тульский», «Россия 24», в эфире «Радио России», в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте», а также на портале правительства Тульской области.

сегодня, в 13:32
