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Новым главой Центрального округа Тулы стал Дмитрий Городничев

Новым главой Центрального округа Тулы стал Дмитрий Городничев

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Илья Беспалов.

Начальником главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу стал Дмитрий Городничев, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Городничев закончил Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, ГОУ ВПО Российский государственный гуманитарный университет. В администрации Тулы работает с 2017 года.

До назначения работал заместителем начальника главного управления по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу.

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