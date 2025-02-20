Новым главой Центрального округа Тулы стал Дмитрий Городничев

Начальником главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу стал Дмитрий Городничев, сообщает пресс-служба городской администрации.

Городничев закончил Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, ГОУ ВПО Российский государственный гуманитарный университет. В администрации Тулы работает с 2017 года.

До назначения работал заместителем начальника главного управления по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу.