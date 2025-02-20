  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В тульском селе Частое автобус с пассажирами улетел в кювет - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В тульском селе Частом автобус с пассажирами улетел в кювет
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В тульском селе Частом автобус с пассажирами улетел в кювет

Прокуратура проводит проверку по факту аварии.

Накануне, 19 февраля, вечером, в тульском селе Частом на Епифанском шоссе автобус с пассажирами улетел в кювет. По факту ДТП прокуратура Тульской области организовала проверку. 

«Будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства, регламентирующего организацию пассажирских перевозок, а специализированной организацией — требований законодательства, регулирующего содержание дорожного полотна в зимний период. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства. 

Предварительно сообщается, что в аварии обошлось без пострадавших. Точное количество находившихся в автобусе пассажиров уточняется. Пока известно, что в салоне помимо водителя находилось двое пассажиров. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
автобускюветпассажирыпрокуратура Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Новым главой Центрального округа Тулы стал Дмитрий Городничев
Новым главой Центрального округа Тулы стал Дмитрий Городничев
Из-за солнечной интерференции в Тульской области почти месяц будут перебои в телерадиовещании
Из-за солнечной интерференции в Тульской области почти месяц будут перебои в телерадиовещании
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.