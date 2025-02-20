В тульском селе Частом автобус с пассажирами улетел в кювет

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Накануне, 19 февраля, вечером, в тульском селе Частом на Епифанском шоссе автобус с пассажирами улетел в кювет. По факту ДТП прокуратура Тульской области организовала проверку.

«Будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства, регламентирующего организацию пассажирских перевозок, а специализированной организацией — требований законодательства, регулирующего содержание дорожного полотна в зимний период. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства.

Предварительно сообщается, что в аварии обошлось без пострадавших. Точное количество находившихся в автобусе пассажиров уточняется. Пока известно, что в салоне помимо водителя находилось двое пассажиров.