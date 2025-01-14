Бывшая тульская чиновница Инесса Фельдман возглавила Рязанский заповедник

Фото Ольги Любимовой.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ) возглавила тулячка Инесса Фельдман. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

Напомним, мы уже рассказывали ранее о кадровых рокировках в одном из министерств Тульской области. До назначения Фельдман работала в учреждениях образования, затем на посту замглавы администрации Тулы — курировала вопросы соцполитики.

В октябре 2024 года заняла пост главы департамента культуры и туризма Вологодской области. Является победителем конкурса управленцев «Лидеры России» 2023–2024 годов.