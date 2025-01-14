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Бывшая тульская чиновница Инесса Фельдман возглавила Рязанский заповедник
Фото Ольги Любимовой.

Бывшая тульская чиновница Инесса Фельдман возглавила Рязанский заповедник

На новую должность тулячка перешла, покинув пост министра туризма Вологодской области.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ) возглавила тулячка Инесса Фельдман. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр культуры Ольга Любимова.

Напомним, мы уже рассказывали ранее о кадровых рокировках в одном из министерств Тульской области. До назначения Фельдман работала в учреждениях образования, затем на посту замглавы администрации Тулы — курировала вопросы соцполитики. 

В октябре 2024 года заняла пост главы департамента культуры и туризма Вологодской области. Является победителем конкурса управленцев «Лидеры России» 2023–2024 годов. 

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сегодня, в 14:32 +1
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